توفير تجهيزات «التعلّم عن بُعد» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن تقديم الدعم اللازم لأولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي المتضررين نتيجة الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة من خلال برنامجها «معاً نحن بخير»، بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة.وأشارت الهيئة إلى أن الدعم يشمل دفع الأقساط المدرسية أو الحصول على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام طلبات أولياء الأمور هو بتاريخ 23 أبريل الجاري.

من جانبها، أرسلت دائرة التعليم والمعرفة تعميماً إلى المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، حددت فيه فئة ذوي الطلبة المتضررين بشكل مباشر وليس لديهم القدرة على سداد الأقساط المدرسية

وأوضحت الدائرة أن شروط استحقاق الدعم المالي تشمل تأثر وظائف أولياء الأمور بشكل مباشر نتيجة لتداعيات فيروس «كورونا»، ما نجم عنه فقدان الوظيفة، أو الحصول على إجازة من دون راتب، أو تخفيض الراتب بشكل مؤقت أو دائم، أو تعثر تحصيل الديون والمدفوعات.