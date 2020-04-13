«رافد» تطلق ورشة عمل متنقلة لصيانة السيارات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت شركة رافد لحلول المركبات بالشارقة خدمة «أوتو إكسبرس المتنقلة» التي توفر ورشة عمل متنقلة متخصصة في تصليح وصيانة السيارات، وتقدم جميع الخدمات الأساسية الضرورية والمستعجلة، وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية. وأشار سالم سعيد المدفع المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات، إلى أن خدمة الورشة المتنقلة جاءت انطلاقاً من استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركة، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة العملاء ومساعدتهم في التزام منازلهم. وأوضح المدفع: «يمكن للعملاء الآن حجز خدمات «أوتو إكسبرس المتنقلة» من خلال ورشة العمل لتصل إلى عتبات منازلهم بكل سهولة وأريحية».