بدء تطبيق التدريب عن بُعد لسائقي مركبات الأجرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي عن البدء بتطبيق نظام التدريب عن بُعد لسائقي مركبات الأجرة التابعة لأسطول المؤسسة، وذلك في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لتعزيز استمرارية عمليات التدريب والتطوير، والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات التقنية.

وأشار الدكتور يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي إلى أن المؤسسة عززت نظام التدريب عن بُعد من خلال استحداث نظام «تمكين»، والذي يهدف إلى توفير برامج ومواد تدريبية مختلفة للسائقين منها: إرشادات السلامة المرورية، وإدارة الوقت وضغوط العمل، والتعامل الأمثل مع المتعاملين من مرتادي مركبات الأجرة، بالإضافة إلى توعيتهم بأهم اللوائح والأنظمة والسياسات الداخلية المعتمدة».