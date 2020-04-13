2.6 % ارتفاع البصمة الكربونية في «مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

كشفت الدراسة التي أجرتها مواصلات الإمارات، بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون عن نتائج مبشرة بنجاح خططها وإجراءاتها ومبادراتها المتنوعة، للحد من البصمة الكربونية لمختلف أعمالها وأنشطتها، بما ينسجم مع سياساتها في مجال المسؤولية المجتمعية والبيئية، حيث بلغ إجمالي الانبعاثات الغازية الناتجة عن أنشطتها 318343 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2019، مرتفعةً بنسبة 2.6% فقط عما كانت عليه في عام 2018، وهي زيادة أقل بكثير من الزيادة، التي حصلت خلال المدة نفسها في أسطول مواصلات الإمارات ومواردها البشرية ونتائج أعمالها، علاوة على توسع مرافقها الإدارية والخدمية، وهو الاتجاه الذي حافظت عليه على امتداد السنوات الأخيرة.