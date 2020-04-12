شرطة رأس الخيمة تفعل التوعية عبر مآذن المساجد للوقاية من فيروس كورونا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والازمات والكوارث المحلّي، بتضافر وتوحيد الجهود بين كافة الدوائر والمؤسسات المحلية والحكومية في رأس الخيمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) مثمناً تكاتف وتعاون أفراد المجتمع بالبقاء في المنازل، والتزام توجيهات الجهات الأمنية والصحية في الدولة للوقاية من انتشار الفيروس.



واضاف اللواء علي بن علوان، أنه في ظل تطبيق إجراءات الصحة والسلامة والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في الدولة، وتطبيقاً لمنهجية نشر المعرفة، التي تحرص وزارة الداخلية على تفعيلها في المجتمع، فإنه قد تم تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة، لنشر التوعية عبر مآذن كافة المساجد في الإمارة، من خلال اطلاق حزمة متنوعة من النصائح والإرشادات التوعوية الصحية بعدة لغات مختلفة، تنادي مختلف شرائح الجمهور وتحثهم على الالتزام بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطات الصحية والأمنية في الدولة.

واكد النعيمي، لابد من أن يشارك جميع أفراد المجتمع في منع انتشار الفيروس، ولذلك من المهم على أفراد المجتمع وقف التجمعات، وتطبيق إجراءات الصحة والسلامة والوقاية في المنازل.