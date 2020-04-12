"إسلامية دبي" تنجز تعقيم جميع مساجد الإمارة

المصدر: دبي- البيان

أكملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اليوم، عمليات التعقيم والتطهير لـ 800 مسجد في الإمارة؛ والتي بدأت في الأول من شهر إبريل الجاري حتى 11، بالتعاون مع 3 شركات معتمدة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات؛ ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية للمجتمع.



وأشار محمد علي أحمد بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون المساجد، إلى أن عمليات التعقيم شملت جميع مساجد الإمارة بمختلف مناطقها، تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع؛ وضمان البيئة الصحية الآمنة في المساجد والمرافق التابعة لها، بحيث تضمنت استهداف واجهاتها ومداخلها وأدراجها، والمحيط الخارجي لها، والفرش والأرفف والكتب، كما قامت فرق المتابعة والإشراف بتركيب أجهزة التعقيم على أبواب المساجد.



وأفاد أن الفرق المشتركة من إدارات القطاع؛ تتابع على مدار الساعة الأعمال الميدانية اليومية في المساجد حسب الخطط الموضوعة لإدارة الأفراد والمرافق بالشكل الذي يحقق الكفاءة والجودة العالية، موضحا أن فريق إدارة الهندسة ورعاية المساجد اعتمد خطة التنظيف والتعقيم المستمرة للمساجد.



وأضاف "سيتم توفير خلال خطة التعقيم القادمة الأجهزة والمعدات اللازمة التي تمكن فريق النظافة من تعقيم المساجد بشكل دوري وصولا للاستدامة في مجال تعقيم المساجد لتوفير بيئة توفر الصحة والسلامة للمجتمع.



وتابع "خصصت الدائرة منذ البداية مجموعة من المناطق بشكل يومي، ليتسنى لفرق العمل الانتهاء وفق آلية ثابتة للخروج بنتائج إيجابية تساهم في الحد من انتشار الفيروس المستجد، كوفيد-19، مثمنة وعي أفراد المجتمع وحرصهم على تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

