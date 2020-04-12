سالم بن عبد الرحمن القاسمي يفتتح مركز فحص فيروس كورونا بالشارقة

المصدر: وام

افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم بحضور سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة اليوم مركز فحص فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بالقرب من نادي الشارقة للجولف والرماية.

يأتي افتتاح المركز ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات لضمان سلامة أفراد المجتمع وللحد من فيروس "كورونا" المستجد.

وتم تجهيز مركز الفحص وفقا لأعلى المعايير وتزويده بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة لضمان صحة وسلامة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

يحتوي المركز على أربعة مداخل يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا المستجد والذي يتم من داخل السيارة ويجب على الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به و البقاء في السيارة مع إبقاء نوافذها مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد الموظفين ويقدم له معقما طبيا لتعقيم يديه ويطلب منه إدخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني وبعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة الطبية.

وعند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر و يطلب منه فتح نافذة السيارة و إرجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز و بعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة وأنه بإمكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة".

ويستغرق الحصول على النتيجة ما بين 3 و 5 أيام وفي حال ظهور نتيجة الفحص إيجابية تتواصل الجهات المعنية مع الشخص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

و يقدم مركز الفحص خدماته لـ 500 شخص يومياً من يوم الأحد إلى الخميس ابتدءا من الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء و على الراغبين في إجراء الفحص في أي مركز من المراكز المنتشرة في جميع الإمارات حجز موعد مسبق من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717 أو عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة" ليتم إجراء تقييم مبدئي لكل راغب بحجز موعد لإجراء الفحص من خلال الإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19.

و تكون أولوية إجراء الفحص لمن تظهر عليهم أعراض مرضية و لكبار المواطنين و الحوامل و لمن لديهم أمراض مزمنة و ذوي الإعاقة و الأشخاص المخالطين .. أما الراغبون باجراء الفحص عن الفيروس للإطمئنان فقط فإن إجراء الكشف سيكون بتكلفة 370 درهما يتم دفعها إلكترونياً من خلال تطبيق شركة "صحة" إذ أتاحت "صحة" للمتعاملين الدفع الإلكتروني خلال إجراءات التسجيل حيث لا يتم قبول المبالغ النقدية منعاً للتلامس.

يذكر أن عملية التسجيل لحجز موعد لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة" تستغرق نحو دقيقتين وهي سهلة والتسجيل متاح باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يدخل المتعامل اسمه ورقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم هاتفه وبعد ذلك يتاح له اختيار اليوم والساعة التي تناسبه وتصله رسالة تأكيد الموعد عبر الهاتف.

ويمكن لمن يرغب تحميل التطبيق الذكي لشركة "صحة" على أجهزة الآيفون: عبر الرابط الإلكتروني: ‏

https://apps.apple.com/ae/app/seha/id436297690، وعلى الأجهزة التي تسخدم نظام الآندرويد من خلال الرابط الإلكتروني: ‏

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkdev.seha.