"تدوير" تشارك في تنفيذ برنامج تعقيم المراكز التجارية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

بدأت فرق عمل مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، بتنفيذ برنامج تعقيم المراكز التجارية في كافة أرجاء إمارة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة وسلسلة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتخذة في إطار برنامج التعقيم الوطني المتواصل في كافة أرجاء الدولة.

وانطلقت أعمال التعقيم مساء أمس السبت، لتشمل (31) مركزاً تجارياً في إمارة أبوظبي، من أجل تحقيق أفضل نتائج المكافحة والوقاية من أية آثار لفيروس كورونا المُستجد.

كما شمل برنامج التعقيم المراكز التجارية، كافة الساحات الداخلية والخارجية لتلك المراكز التجارية، بمشاركة فريق عمل متخصص من "تدوير" يضم مهندسين وفنيين مؤهلين ومدربين على القيام بعمليات الرش والتعقيم وفقاً لأحدث الطرق والوسائل العلمية الحديثة، باستخدام (175) مُعده وآلية خاصة بتلك العمليات على مستوى العالم.

وتستهدف عمليات التعقيم أيضاً الأصول والأشياء والمواقع الأكثر ازدحاماً التي يتردد عليها الجمهور خلال تسوقهم ويتم ملامستها مثل المداخل، وعربات وسلات التسوق، "كاونترات الدفع"، والمقاعد، والمواقف، وسلال النفايات، وصناديق التبرعات، والأرضيات والساحات والممرات بالإضافة إلى المصاعد والسلالم، والمصليات، والألعاب والحمامات، وغيرها.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير:" إن برنامج تعقيم المراكز التجارية، يُعتبر أحد أهم الحملات المنبثقة عن برنامج التعقيم الوطني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وسط تعاون وتنسيق وثيق بين كافة الجهات ذات الاختصاص، وذلك التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للسكان في مجتمع إمارة أبوظبي، وحمايتهم من كافة الأمراض والأوبئة."

وتابع: "أن "تدوير" لم توفر جهداً منذ انطلاق برنامج التعقيم الوطني، من أجل الخروج بأفضل النتائج على صعيد تنظيم العمل وتوزيعه لضمان السيطرة التامة، انطلاقاً من خطة مُحكمة وشاملة تم تبنيها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة."

وأكد أن برنامج تعقيم المراكز التجارية يتم تطبيقه وسط التزام كبير من فرق عمل "تدوير" بأعلى معايير وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة، تمثلت في استخدام المعقمات الآمنة والمتخصصة والفعالة والمعتمدة من قبل الجهات المختصة في الدولة في مجال مكافحة الفيروسات، إلى جانب اتباع أفضل الممارسات العالمية المستخدمة في هذا الاطار."

يذكر أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير هو الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات إدارة النفايات من الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن منها بطريقة فعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى توفير خدمات مكافحة اَفات الصحة العامة. كما أن المركز لا يألو جهداً لرفع مستوى الوعي البيئي لدى سكان الإمارة بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على ممارسة وتبني السلوك البيئي السليم، الذي من شأنه دفع عجلة التنمية المستدامة.