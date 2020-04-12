سعود بن صقر يفتتح مركز المسح الوطني "من المركبة" لفحص كورونا في رأس الخيمة

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أهمية المبادرة التي تبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإنشاء مراكز الفحص الوطني "من المركبة" لفيروس كورونا في كافة إمارات الدولة بما يعكس حرص قيادة الدولة الرشيدة على صحة وسلامة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بحجم التضافر والتنسيق الذي تشهده جميع الجهات الحكومية في الدولة لضمان التعامل بكفاءة وفاعلية مع هذه الظروف الاستثنائية، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالتعليمات وإجراءات السلامة الصحية الصادرة عن الجهات المعنية للحد من انتشار الفيروس، بما يضمن تحقيق النجاح للجهود الضخمة التي تبذلها دولة الإمارات في هذا المجال.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مركز الفحص الوطني "من المركبة" لفيروس كورونا المستجد /كوفيد - 19/ في إمارة رأس الخيمة والذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة".

وتفقد سموه مرافق المركز المزود بأحدث التقنيات الطبية والكوادر المؤهلة، وتعرف على مراحل عملية الفحص التي تتم خلال وقت قياسي وبكفاءة عالية مع مراعاة جميع معايير الصحة والسلامة.

واستمع سموه إلى شرح تفصيلي من القائمين على المركز حول الخطوات المتبعة خلال عملية الفحص، والإجراءات المعتمدة الهادفة إلى ضمان سلامة كادر العمل والمراجعين وتوفير تجربة مريحة تضمن لهم الحصول على النتيجة في وقت سريع.. وقد أعرب سموه عن تقديره للجهود الضخمة التي تم بذلها لافتتاح المركز خلال وقت قصير، وعن ثقته الكبيرة بجميع فرق العمل في الإمارة والدولة وخاصة فرق خط الدفاع الأول في ضمان سلامة وصحة مجتمع رأس الخيمة.

ويقدم المركز الواقع بجانب مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة، خدمات الفحص بسرعة وكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي توفر الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية.

وتُشكل مراكز الفحص من المركبة واحدة من الخطوات المهمة التي تبنتها الإمارات ضمن حزمة الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه من خلال تيسير إجراءات الفحص لعدد كبير من الأشخاص بشكل يومي.

ويعمل المركز من الأحد الى الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات والكوادر الطبية المؤهلة بغية إجراء الفحص في وقت قياسي يبلغ نحو 5 دقائق وبقدرة استيعاب يومي تبلغ 500 شخص.

ويقدم المركز خدماته بالمجان لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير والتي يجري التأكد منها هاتفياً قبل الذهاب بالمركبة حيث تمنح الأولوية لكبار السن والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والذين لديهم أعراض الفيروس، علماً بأن كلفة الفحص للراغبين في إجرائه للاطمئنان فقط تبلغ 370 درهما وبعد الانتهاء من الفحص، يتم ارسال النتيجة للمراجعين عبر رسالة نصية قصيرة ويمكن للراغبين الحجز عبر الاتصال على /8001717/ أو عن طريق تطبيق شركة صحة.