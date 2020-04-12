مدير بلدية الشارقة يتابع فرق أعمال التعقيم ويشيد بجهودها عبر الاتصال المرئي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

اطلع ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، بحضور مساعدي المدير العام من خلال نظام التواصل عن بعد على أعمال التعقيم التي تستمر بها البلدية في جميع مناطق مدينة الشارقة وأشادوا بالجهود المبذولة من قبل جميع الفرق ودورها الكبير في مواصلة عملها، باستخدام معدات وآليات ذات كفاءة عالية وموظفين مؤهلين تم تزويدهم باللباس اللازم لأداء عملهم بصورة مميزة وآمنة.

تفعيل

وأكد الطريفي أن متابعة عمل الفرق عن بعد تعكس دور البلدية في تفعيل هذا النظام لإنجاز مهامها واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتعزيز منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها لتوفير الخدمات وأداء المهم بصورة تختصر الوقت والجهد وتحقق إنجازاً أكبر في العمل، حيث قامت بترسيخ نهجها في هذا التحول من خلال متابعة أعمال التعقيم والتواصل مع الفرق العاملة بالميدان والتي تبذل جهوداً كبيرة تؤكد خلالها أن البلدية جزءاً كبيراً من منظومة خط الدفاع الأول في مواجهة تحدي فيروس كورونا، وفق خطط ممنهجة يومية وأسبوعية وشهرية للتعقيم، مشيراً إلى أن البلدية وفرت مختلف الآليات والمعدات اللازمة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص انطلاقاً من دورها الكبير في خدمة الإمارة والمجتمع.

خدمة

وتحدث مدير عام البلدية مع رؤساء الفرق من خلال الاتصال المرئي ووجه لهم الشكر والتقدير على ما يقومون به من أعمال بصورة مستمرة لخدمة الوطن والمجتمع ووجه لهم رسالة قال خلالها: أنتم أبطال في الميدان وترسمون صورة مشرقة نعتز بها جميعا فأنتم خط الدفاع الأول الذي يواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق الأهداف والتطلعات ومواجهة هذه الجائحة بالعزم والإصرار والتفاؤل، فأنتم تحملون على عاتقكم مسؤولية كبيرة وأنتم أهلٌ لها فمجتمعنا بحاجتكم ويقف معكم بالتزامه ووعيه ويشكركم جزيل الشكر على كل ما تقومون به فقد وقف لكم احترماً وصفق لكم من شرفات المنازل التي علت بالأصوات حباً بالوطن وشكراً لكم، فكل الشكر لكم ولعطائكم وتفانيكم في عملكم وأتمنى منكم جميعاً الالتزام التام بجميع وسائل السلامة لتعودوا إلى أهاليكم سالمين وبصحة وعافية.

ووجه مساعدي المدير العام تحية شكر لجميع الفريق وأكدوا أن ما يقومون به هو من أجل الوطن والمجتمع والحد من انتشار الفيروس وأن الفرق جميعها أثبتت قدرتها على العمل بجد واجتهاد بصورة جميلة بتعاون مختلف الجهات والعمل بروح الفريق الواحد.

وأثنى رؤساء اللجان وجميع العاملين في الميدان على المتابعة والدعم المستمر من فريق الإدارة العليا وتحفيزهم لهم لمواصلة العمل بهمة عالية مؤكدين على مواصلة اداء مهامهم على مدار الساعة بجد واجتهاد وبحرص كبير لأن نتجاوز هذه المرحلة بصورة تعكس نموذجاً متميزاً في التعامل مع التحديات.