انخفاض الحرارة مع فرصة لسقوط الأمطار غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 تصل إلى 45 كم/س أحياناً خاصة على البحر ومع السحب الركامية.

الخليج العربي: متوسط الموج، يضطرب أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:40 المد الثاني عند الساعة 04:43

الجزر الأول عند الساعة 11:03 الجزر الثاني عند الساعة 22:13

بحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 المد الثاني عند الساعة 01:15

الجزر الاول عند الساعة 20:10 الجزر الثاني عند الساعة 08:24

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 26 45 20

دبي 37 25 50 20

الشارقة 36 24 65 25

عجمان 36 25 55 20

أم القيوين 37 26 60 20

رأس الخيمة 36 23 65 25

الفجيرة 29 25 90 55

العين 37 26 40 18

ليوا 37 25 50 20

الرويس 36 25 70 20

السلع 36 25 70 20

دلما 29 26 80 30

طنب الكبرى 30 25 85 30

طنب الصغرى 30 25 85 30

أبو موسى 30 25 80 30