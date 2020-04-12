"تاكسي دبي" تطبق نظام التدريب عن بُعد لسائقي مركبات الأجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الأحد إن مؤسسة تاكسي دبي أعلنت البدء بتطبيق نظام التدريب عن بُعد لسائقي مركبات الأجرة التابعة لأسطول المؤسسة، وذلك في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ولتعزيز استمرارية عمليات التدريب والتطوير والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أفضل الممارسات التقنية خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر إن المؤسسة عززت نظام التدريب عن بُعد من خلال استحداث نظام "تمكين" والذي يهدف إلى توفير برامج ومواد تدريبية مختلفة للسائقين منها: إرشادات السلامة المرورية، وإدارة الوقت وضغوط العمل، والتعامل الأمثل مع المتعاملين من مرتادي مركبات الاجرة، بالإضافة إلى توعيتهم بأهم اللوائح والانظمة والسياسات الداخلية المعتمدة.

#طرق_دبي: أعلنت مؤسسة #تاكسي_دبي عن البدء بتطبيق نظام التدريب عن بُعد لسائقي مركبات الأجرة التابعة لأسطول المؤسسة، وذلك في خطوة تهدف إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة@RTA_Dubai#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/laHqS9O6M6 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 12, 2020