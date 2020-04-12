فهد الأحبابي: 7500 مساهم و800 متطوع يدعمون الجهود الوطنية في «معاً نحن بخير»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد فهد الأحبابي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي بالإنابة في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، أن المساهمات المتنوعة والمختلفة التي وصلت من خلال قنوات الاتصال المختلفة بلغت أكثر من 7500 مساهمة، مالية وعينية، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر بعض الخدمات التي يحتاجها المجتمع في هذه الظروف.

وأوضح في حوار مع «البيان» أن برنامج «معاً نحن بخير» سيعمل على تمكين المساهمات المالية والعينية لكي تحدث فرقاً، لا سيما في فترة التحديات المجتمعية، وهي أداة مبتكرة لمعالجة القضايا الاجتماعية الملحة في النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي، وأشار إلى أنه من خلال النظر للممارسات العالمية وجدنا أن هذا النوع من القنوات يعمل على إيجاد حلول مبتكرة على كافة الأصعدة.

وحول آلية التعامل مع الأصول العينية، أوضح الأحبابي أنه عند استلام الأصول العينية يتم التنسيق مع الجهات المعنية، وتتم دراسة مواءمة هذه الأصول للاحتياج الحالي، وهذا ما يؤكد الهدف الأساسي من الصندوق الاجتماعي وهو تفعيل المساهمة، فلا بد أن يكون لكل مساهمة أثر في معالجة التحديات، ولذلك قمنا بمضافرة الجهود الحثيثة مع الجهات الحكومية لتمكين هذه الأصول لتدعم كافة الأهداف، الأمر الذي يجعل كل مساهمة لبنة أساسية، في سبيل دعم المجتمع والجهود الوطنية في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة في الإمارة، ويتم توجيه المساهمات المالية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولوية للمعونات الطبية والتعليمية والإمدادات الغذائية، وتعمل الهيئة جنباً إلى جنب مع الشركاء ووفقًا للأولويات الاجتماعية التي تحددها حكومة أبوظبي، حيث إن البرنامج خلق عدداً من قنوات التواصل المرنة، للتأكد من أن هذه المساهمات حققت الأهداف المرجوة منها على مختلف الأصعدة.

وأشاد الأحبابي بالسخاء في العطاء الذي أظهره المساهمون، واستجابتهم السريعة، مؤكداً أن المجتمع الإماراتي مجتمع متضامن يقف صفاً منيعاً في وجه التحديات الملحة.

وحول المتطوعين المشاركين في دعم جهود البرنامج، كشف المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي بالإنابة، أن عدد المتطوعين وصل حتى اللحظة إلى 800 متطوع، وتم تقسيمهم ضمن فئات في المجال الصحي والشرطي ومجال الخدمات الاجتماعية، وقال إن ثمة دعماً كبيراً تقدمه الهيئة تجاه هذه الفئة الفاعلة التي تسهم في هذه الظروف بكل طاقاتها، وهو التأكد من الخبرات والمؤهلات وتمكينهم ليكون عناصر فعالة لدعم هذه الجهود، الأمر الذي يؤكد تلاحم النسيج المجتمعي المترابط.

وأضاف الأحبابي أن برنامج «معاً نحن بخير» يعتبر منصة حيوية لدعم العطاء والنماء في إمارة أبوظبي، لإعطاء المجتمع فرصة المشاركة في دعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة، حيث يعتبر برنامج «معاً نحن بخير» باكورة مشاريع «الصندوق الاجتماعي» الذي تم إطلاقه مؤخراً، وهو القناة الحكومية الرسمية لتلقي مساهمات المجتمع لمعالجة التحديات الاجتماعية الملحة.

ووجه الأحبابي رسالة عبر «البيان» إلى جميع فئات المجتمع من مواطن ومقيم ليكونوا جزءاً من الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا التحدي العالمي، والتكاتف لمواجهة هذه الظروف، والوقوف على أرضية مشتركة لمعالجة هذه الأزمة الصحية الطارئة، وأوضح أن هذا هو الوقت الذي يظهر فيه أفراد المجتمع قوة تضامنه وتعاضده، لذا نحث الأفراد في كافة المؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على التفكير في كيفية المساهمة معنا، حيث لن يقتصر الدعم على أنماط محددة من المساهمات، فكل من يشعر أن لديه ما يساهم به يمكنه التواصل معنا، من خلال المساهمة في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: Togetherwearegood.ae