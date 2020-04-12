عمار النعيمي: القيادة الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته أهمية قصوى

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مركز مسح الفحص من المركبة للكشف عن فيروس "كورونا " المستجد لأفراد المجتمع والذي وجه بتنفيذه في كافة الامارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، صباح اليوم في أرض المعارض في عجمان.



وحضر الافتتاح كلا من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ،رئيس دائرة التنمية السياحية ، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ، حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.



وأجرى سموولي عهد عجمان لدى وصوله للمركز ومرافقوه الفحص حيث تم أخذ عينة له وهو في داخل السيارة ومن معه بعد تسجيل كافة البيانات من خلال القارئ الإلكتروني وذلك إيذانًا بافتتاح المركز أمام الجمهور .



احدث التقنيات

و أطلع سموه على تجهيزات المركز المزود بأحدث التقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تقدم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفق أعلى المعايير العالمية حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق .



وقال سموه عقب الافتتاح إن هذه المبادرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، تعد من المبادرات الكبيرة للتسهيل على المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص دون معوقات ، مؤكدا أن دولة الامارات وقيادتها الرشيدة تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة.



وأشاد سموه بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في سبيل سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى أرضها والحفاظ على أرواحهم وصحتهم وحرصها منذ بداية أزمة "كورونا" على سرعة اتخاذ الخطوات والتدابير الكفيلة بحفظ أمنها الصحي والاجتماعي والاقتصادي وتجاوز الوضع الراهن بكل اقتدار ، كما أشاد بجهود كافة الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وممرضات والفنيين التي تؤدي مهامها بكفاءة عالية ومسؤولية ومهنية خلال هذه الظروف الاستثنائية الصعبة .

نقلة نوعية

ومن جانبه اكد حمد تريم الشامسي ، مدير منطقة عجمان الطبية ، على أهمية افتتاح مراكز المسح الوطني لفحص فيروس " كورونا" المستجد في الدولة ، مشيرا بانها تعتبر نقلة نوعية في السيطرة على انتشار الفيروس ومعرفة عدد المصابين، واشاد بجهود العاملين في مركز عجمان والخدمات التي يقدمونها للجمهور خلال عملية الفحص واستخدام تقنيات حديثة في عملية الفحص.



كما اشار الى ان مركز فحص عجمان يقع في موقع سهل الوصول اليه لكافة الجمهور وسوف يعزز جهود الدولة في عملية الوقاية من انتشار المرض والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



جودة الخدمات

ومن جهتها اشادت الدكتورة فاطمة الدرمكي ، مسؤولة مراكز الفحص في كلا من الخوانيج ، ميناء راشد ، عجمان ، والشارقة بسير العمل في المراكز واقبال الجمهور وعمل المراكز بسهولة ويسر في عملية اجراء المسح ، موكدة اهمية دور المراكز في نشر التوعية الصحية بين افراد المجتمع الى جانب عملية الفحص .



وأشارت الى التزام المراكز في الجودة في الخدمات وتوفير كافة الامكانيات لفرق العمل لإنجاز المهام بصورة متميزة لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة ، واكدت ان نجاح عمل المراكز جاء ثمرة جهد وتعاون كافة فرق العمل من اجل خدمة الوطن.



وفي نفس السياق قال الدكتور عبدالله عبيد المطروشي ، مدير مركز المسح الوطني في عجمان ، يجري العمل بصورة طيبة ، موضحا ان ساعات العمل في المركز من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة السادسة مساء ، ويتم التسجيل عن طريق الاتصال 8001717 ، كما يعمل في المركز 28 شخصا لتقديم خدمات الفحص من المركبة للجمهور.



وأشار إلى أن افتتاح المراكز في الدولة يهدف إلى حصر حالات الاصابة بالمر ض وتقديم الخدمات العلاجية السريعة ووقف انتشار فيروس " كورونا " بين جميع افراد المجتمع ، مؤكدا بأن النتائج التي تعلن للمصابين في الدولة طبيعية نتيجة للأعداد الكبيرة التي أجريت لها الفحص وهي دليل على اهتمام الدولة بمكافحة انتشار فيروس " كورونا " من خلال تضافر الجهود المؤسسية المختلفة لحماية صحة وسلامة الجميع.