مرحلتان لإنجاز فحص"كورونا" في 5 دقائق بمركز الخوانيج

المصدر: دبي- وائل نعيم

قالت الدكتورة ريم الفلاسي مديرة مركز المسح الوطني من المركبة في الخوانيج بإداراة الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" لــ "البيان" إن المركز يستوعب يومياً حوالي 500 شخصاً وتم افتتاحه الأسبوع الماضي، وهناك إقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين لإجراء فحوصات فيروس كورونا، لافتة إلى أن يوجد نقطتي أو مرحلتين لإجراء الفحص، المرحلة الأولى: "التسجيل" والثانية مرحلة " أخذ المسحة" ، وخلال 5 دقائق تنتهي رحلة الزائر منذ وصول للمركز وأخذ العينة إلى مغادرته المركز.

وأضافت أن الراغبين بإجراء الفحص عليهم حجز موعداً من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، أو من خلال تطبيق شركة "صحة" ويتم الدفع الذاتي عن طريق التطبيق، وتتم آلية الفحص من خلال نقطتين أو مرحلتين.

وأوضحت الدكتورة ريم الفلاسي أنه بعد أن يصل الشخص الراغب في الفحص إلى المركز وبمجرد اقتراب السيارة من المركز يتلق الشخص رسالة صوتية على ترددات محطة التردد الخاص بالمركز عبر جهاز الراديو في السيارة وهي عبارة عن رسالة نرحيب من شركة"صحة" وتطلب من الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به والبقاء في السيارة مع ابقاء النوافذ مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز.

وتابعت في النقطة الأولى "التسجيل" يستقبله أحد موظفي شركة "صحة" ويقدم له معقم طبي لتعقيم يديه ويطلب منه ادخال بطاقة الهوية في القارىء الإلكتروني وبعد التأكد من التسجيل يتم سحب البطاقة والمتابعة إلى الأمام والاقتراب قليلا إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة، ولدى وصوله إلى هذه النقطة يتقدم أحد الممرضين المدربين من الزائر للمركز.

ويطلب منه فتح نافذة السيارة وارجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف وقياس الحرارة ولا يتعدى ذلك 10 ثوان، وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، ليجد لافتة توضح له طريقة الحصول على النتيجة عبر تطبيق "صحة"، مع نصائح أن يبقى في المنزل لحين صدور النتيجة والتـأكد من سلامته وعدم إصابته في الفيروس، ويمكن معرفة النتيجة من 2-4 أيام.



وأشارت إلى أن الأولوية في المواعيد لمن لديهم أعراض الفيروس وكبار المواطنين والمقيمين والحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة، وتكون فحوصاتهم مجانية، وبالنسبة للراغبين في إجراء الفحص للاطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف فإن تكلفة إجراء الكشف 370 درهماً. و يستقبل المركز المراجعين الذين حجزوا مواعيد فقط.