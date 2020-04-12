حاكم رأس الخيمة يفتتح مركز المسح الوطني للكشف عن كورونا

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، مركز المسح الوطني من المركبة الذي تم إنشاءه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار الفيروس.



افتتاح مركز المسح الوطني في رأس الخيمة

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية - صحة، ان افتتاح عمليات مركز المسح الوطني في رأس الخيمة، يساهم في الكشف عن 500 حالة فحص يوميا.