شرطة عجمان تطبق نظام إيداع المبالغ المالية لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية عن بعد

المصدر: عجمان:(البيان )

طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع مصرف عجمان " نظام إيداع المبالغ المالية لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد " وذلك ضمن إطار دعم التوجه الحكومي في التحول الذكي لتقديم الخدمات عن بعد لضمان سلامة وحماية أفراد المجتمع. وذلك ضمن للتدابير الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين من ذوي النزلاء.



وقال العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقايية والإصلاحية في عجمان إن تطبيق نظام إيداع المبالغ المالية لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد جاء ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالحد من حضور ذوي النزلاء للمؤسسة لتسليم المبالغ النقدية الورقية بحيث يتم الإجراء بإيداعها لهم في حساب مخصص في مصرف عجمان.



وأضاف سعادته أن بإمكان ذوي النزلاء التوجه إلى أي فرع من فروع مصرف عجمان في جميع إمارات الدولة، وإيداع المبلغ المراد إيصاله للنزيل، في حساب المؤسسة مرفقاً باسم النزيل ورقمه الموحد، وبدورها تقوم المؤسسة باستلام المبالغ المالية من المصرف وإيداعها في الحسابات الشخصية للنزلاء في المؤسسة للإستفادة منها وفق مايحتاج النزيل مثل التسوق من السوبرماركت الذكي المتوفر في المؤسسة للنزلاء.



وأوضح مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في عجمان أن تفعيل نظام الإيداع عن بعد يحد بشكل كبير من اختلاط المتعاملين ذوي النزلاء مع الموظفين أثناء حضورهم إلى المؤسسة ويحد من استخدام المبالغ النقدية الورقية، كما أنه يوفر الوقت والجهد وعناء الحضور إلى مقر المؤسسة لإيداع المبالغ المالية، ويعزز التزامهم بالبقاء في المنازل، لضمان صحة وسلامة الجميع.