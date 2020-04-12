أطباء إماراتيون يكافحون «كورونا» في أكبر مستشفيات العالم

المصدر: دبي ـ جميلة إسماعيل

عطاء الإمارات لا يتوقف، والتضامن مع شعوب العالم هو نهج قيادتها وشعبها، في رسالة متواصلة لدعم صمود العالم في مواجهة واحتواء فيروس «كورونا» المستجد، وفي هذا الإطار ظهر معدن أبناء الإمارات الأصيل، بوجود 5 أطباء إماراتيين يعملون في أكبر المستشفيات العالمية بأمريكا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا، على الرغم من تفشي الفيروس في هذه الدول.

«البيان» حرصت على التواصل مع هؤلاء الأطباء، وهم عائشة المنذري في فرنسا، وعدنان محمد آل علي طبيب في كندا وعيسى محمد العيسى في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية وعبدالله سيف الحربي وخليفة محمد المقبالي، وكلاهما في ألمانيا، إذ أكدوا أنهم يؤدون واجباتهم ومهامهم المهنية على أكمل وجه، وذلك على الرغم من التحدي اليومي، الذي يواجهونه باستقبالهم لمرضى «كوفيد 19»، مشددين على أنهم آثروا البقاء وأداء رسالتهم وواجبهم الإنساني تضامناً مع شعوب العالم للخروج من هذه الأزمة.

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