هزاع بن زايد: الإنسان الذي ارتاد الفضاء قادر على تخطي «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الإنسان الذي استطاع ارتياد الفضاء قادر على تخطي أزمة «كورونا» والخروج منها بحول الله أكثر تصميماً وإرادة ومعرفة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في «اليوم الدولي للرحلة البشرية إلى الفضاء» نفتخر في دولة الإمارات بكوننا جزءاً من هذا المشروع العلمي والحضاري، وطموح زايد مستمر لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال، إن الإنسان الذي استطاع ارتياد الفضاء قادر على تخطي أزمة كورونا والخروج منها بحول الله أكثر تصميماً وإرادة ومعرفة».