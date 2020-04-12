محمد بن زايد يشيد بدور الفرق الوطنية في مواجهة «كورونا»

المصدر: البيان الالكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي، مع عدد من قادة الفرق الوطنية التي تواجه انتشار فيروس كورونا المستجد، بالدور الكبير الذي تقوم به، بعدما اطلع من الفرق على سير العمل في الميدان، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الحالية.

واطمأن سموه عليهم وطمأنهم على صحته ووالدته، وتوجه إلى الفرق بالسؤال: «لديكم مطالب نقوم بها لنكون معكم في إدارة هذه المعركة؟»، ليجيبوا: «وقوفك بجوارنا والسؤال عنا بحد ذاته دعم كبير».

وأوصى سموه الفرق بكبار السن والاهتمام بهم، مؤكداً أننا لا نريد أن نضيع أحداً منهم.

وقال سموه: «أبارك لكم المجهود الجبَّار والنتائج الطيبة التي حققتها فرق العمل»، مشيداً بالدور الذي تقوم به الفرق في أصعب الظروف «وهم واقفون مثل الرمح».

#محمد_بن_زايد خلال حديثه بتقنية الاتصال المرئي، مع عدد من قادة الفرق الوطنية التي تواجه انتشار #فيروس_كورونا المستجد، حيث اطمأن سموه عليهم وتابع سير العمل في مجالاتهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في ظل الظروف الحالية.

@admediaoffice

#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lo4izKcul4 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١١ أبريل ٢٠٢٠