تحقيق أمنيات الأطفال المرضى عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» عن استمرارها في تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة عن بُعد، بهدف إدخال السعادة على قلوبهم مع عائلاتهم.

وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» حرص المؤسسة على مواصلة تحقيق استراتيجيتها، خلال عام الاستعداد للخمسين المُتمثلة في رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم، وأن تكون جزءاً من مسيرة نجاح إنسانية، تتبناها قيادتنا الرشيدة عبر نشر بذور العطاء والسعادة والمحبة داخل مجتمع الإمارات وخارجها.

ولفت إلى التزام إدارة المؤسسة بالتوجيهات الحكومية والداعية إلى الالتزام بالبقاء في المنزل.