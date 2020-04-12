«قضاء أبوظبي» توفر خدمات تحديث الرقم الدولي للحساب المصرفي إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي عن توفيرها لخدمة تحديث رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في ملف التنفيذ، عبر منظومة خدماتها الإلكترونية «عن بُعد»، داعية كافة المنفذ لهم (الشاكين) الصادر لهم أحكام قضائية تتعلق بالنفقات أو بسداد مبالغ مالية وغيرهما من المعاملات المالية، إلى الاستفادة من الخدمة في حال رغبوا بتغيير أرقام حساباتهم المصرفية المسجلة لدى قاعدة بيانات الدائرة.

ونوهت الدائرة أمس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» بأن الخدمة تتيح للمنفذ له تحديث رقم حسابة المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك لضمان صرف المبالغ المودعة له في ملفات التنفيذ لدى دائرة القضاء في أبوظبي.

وتأتي الخدمة ضمن جهود الدائرة ومبادراتها الرامية لضمان استمرارية حصول المنفذ لهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم المالية المقررة .

وتتم إجراءات تغيير رقم الحساب المصرفي الدولي من خلال دخول المنفذ له أو الشاكي الذي صدر له حكم قضائي إلى موقع دائرة القضاء (www.adjd.gov.ae) ومن ثم اضغط على خيار «الخدمات الرقمية للتنفيذ» واختيار خدمة «تحديث رقم IBAN» ومن ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة، وإرفاق جميع المستندات الخاصة بها والتي تشمل شهادة مختومة للرقم الدولي IBAN للحساب المصرفي للمنفذ له، وصورة عن الرخصة التجارية بالنسبة للمؤسسات والشركات المنفذ لها، وصورة عن الوكالة في حال تقديم الطلب بواسطة وكيل أو ممثل عن الشركة، وإرسال الطلب بعد ذلك.