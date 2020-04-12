بلدية أبوظبي تؤهّل ممرات مشاة رياضية بـ99.7 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروعاً لتجهيز وتأهيل ممرات مشاة رياضية في 28 موقعاً متفرقاً في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، بتكلفة مالية إجمالية تبلغ 99 مليوناً و750135 درهماً، حيث تم إنجاز 45 % من أعمال المشروع الذي يشمل 145 منطقة استراحة، بأطوال كلية تبلغ 14.12 كم لممرات دراجات هوائية، و39.31 كم مسارات ركض.

ويهدف المشروع إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي والركض وركوب الدراجات الهوائية الرياضية بما يدعم الصحة العامة، وتعزيز ثقافة استخدامها كوسيلة مواصلات نظيفة وصديقة للبيئة، حيث يوفر المشروع متطلبات الخدمات المجتمعية ويلبي تطلعات أفراد المجتمع والقاطنين في مناطق التنفيذ لممارسة الرياضة.

جدول

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الأعمال الموقعية جارية في المشروع في مناطق متفرقة داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وذلك حسب الجدول الزمني لكل منطقة، والتي تتمثل في إنشاء ممرات للدراجات الهوائية الرياضية، وممرات للركض، مع مناطق للتمارين، شاملة تركيب معدات التمارين الرياضية، مشيرة إلى أن تنفيذ المشروع يتم على مراحل متعددة وفي مناطق متفرقة، حيث يتم تسليم كل منطقة فور انتهاء الأعمال فيها وفور تركيب المعدات اللازمة.

وتشمل أعمال المشروع إنشاء مسار للدراجات الهوائية في شارع شخبوط بن سلطان، ومسار للدراجات الهوائية وآخر للركض في شارع الخليج العربي.