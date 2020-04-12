"كهرباء ومياه الشارقة": توفير 127 مليون جالون من المياه

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تركيب أكثر من 3 آلاف من القطع والأدوات المرشدة للمياه، وفرت أكثر من 127 مليون جالون من المياه خلال عام 2019 وتم متابعة وتقييم ومراقبة استهلاك 393 منشأة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن ترشيد استهلاك الطاقة والتحول الذكي في إدارتها أصبح ضرورة استراتيجية، وبدأت إمارة الشارقة اتخاذ خطوات إيجابية في هذا المجال تؤهلها لتكون مدينة ذكية مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هي الأساس الذي تنطلق منه كل الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق هذا الهدف حتى تصبح الشارقة رائدة عالمياً في مجال الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي الأخضر على المدى البعيد. وطالب جميع سكان إمارة الشارقة بتركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه، لأنها توفر أكثر من 40 % من الاستهلاك وتخفض الفاتورة بنسبة كبيرة.