50 ألف درهم من «موارد الشارقة» لـ«نحن معكم»

المصدر: الشارقة - البيان

ساهمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في دعم العمل الإنساني عبر إطلاق مبادرتها (نحن معكم) التي نفذتها بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية حيث قدم موظفو الدائرة 50 ألف درهم لدعم مشاريع الجمعية المتعددة، ومساندة الفئات الإنسانية التي تستهدفها، والمشاركة في توفير العديد من المستلزمات والاحتياجات الخاصة بشهر رمضان الفضيل المقبل.

وحرصت الدائرة على تفعيل دور موظفيها في دعم الحملة بدعوتهم للمشاركة تعزيزاً لروح المسؤولية المجتمعية، ورسم صورة واقعية لحجم التلاحم والتعاون في الشارقة والتسابق لفعل الخير وإبراز الدور المهم الذي تقوم به الدائرة في مساندة ودعم الجهات والجمعيات الإنسانية والخيرية بالإمارة.

و حرصت الدائرة على توسعة رقعة المشاركة في مبادرتها الإنسانية (نحن معكم) بدعوة كافة موظفي جهات ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة للمساهمة في المبادرة.