"رأس الخيمة للمواصلات" توقف خدمات حافلات النقل مؤقتاً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، اليوم "السبت"، عن بدء تطبيق الإيقاف المؤقت لخدمات حافلات النقل بين رأس الخيمة ومدن الدولة، بالإضافة للنقل الداخلي، وتاكسي المشاركة، وخدمة السكوتر الكهربائي، وتعقيم مركبات الأجرة الخاصة بأصحاب الهمم بعد الانتهاء من كل رحلة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الهيئة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الهيئة إلى إتاحة مركبات الأجرة خلال الفترة الصباحية من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، مع تعقيم المركبات بشكل يومي، مشيرة إلى استمرار خدمة طلب مركبات الأجرة هاتفياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً للضرورة القصوى.



وأضافت: تم تحويل جميع المعاملات في مركز إسعاد المتعاملين عن بعد، لضمان أعلى مستويات الحماية لمتعامليها.