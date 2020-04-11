الإمارات تتأثر بمنخفض جوي من الأحد إلى الخميس

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، يعمل على تحرك السحب من الغرب يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة للبرق والرعد.

وذكر المركز - في تقرير عن الحالة الجوية من الأحد إلى الخميس - أن طقس يوم الأحد سيكون مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على المناطق الجبلية بعد الظهر والساحلية والجزر ليلاً وقد تسقط بعض الأمطار.

ويتعمق المنخفض الجوي السطحي والعلوي تدريجيا من الاثنين إلى الخميس ويتزامن معه زيادة الرطوبة النسبية في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تطور السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة تبدأ غرباً وعلى البحر وتمتد على المناطق الساحلية والداخلية من الدولة على شكل موجات يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة على فترات خاصة يومي الأربعاء والخميس مع فرصة لحدوث البرق والرعد أحياناً كما يطرأ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

أما الرياح فستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه وتدني الرؤية الأفقية.