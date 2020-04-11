الصحة توضح كيفية التعامل مع المتوفين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة باسم قطاع الصحة في الإمارات أنه يتم التعامل مع المتوفين المصابين بفيروس كورونا بصورة تضمن إكرام الميت وإجراء عملية التغسيل بالطريقة الصحيحة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، مع اتباع الاجراءات الوقائية من جانب المغسلين، فيما نصحت أسر المتوفين بأن تقتصر إجراءات الدفن والصلاة على الميت من قبل عدد محدود جداً من أهل المتوفى، وتجنب إجراء العزاء والاقتصار على التعزية من خلال التواصل بالهاتف لتجنب التجمعات والحفاظ على سلامة الجميع.

جاء ذلك في الاحاطة الإعلامية الثالثة عشرة الخاصة بمستجدات كورونا في الامارات وأعلنت الحوسني فيها عن ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 588 حالة بعد تسجيل 170 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

كما أعلنت عن إجراء أكثر من 20 ألف فحص جديد لفيروس "كوفيد 19" على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، نتج عنها الكشف عن 376 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، جميعها في حالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3736.