كشافة الإمارات تتصدى لكورونا في المخيم الكشفي العالمي "جوتي"

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شاركت جمعية كشافة الإمارات في المخيم الكشفي العالمي " جوتي"، الذي أقيم عن بعد باستخدام الإنترنت بنسخته الاستثنائية (الطارئة)، والذي نظمته المنظمة الكشفية العالمية وشاركت فيه غالبية دول العالم، والذي أقيم بهدف التضامن بين كشافة العالم في مواجهة فيروس كورونا (كوفيدا 19)، وقد اختتم في 5 أبريل الجاري، وتم اعتماد نتائجه أمس.

ومثل الإمارات 25 قائدا وكشافا من جميع مفوضيات الكشافة في الدولة وبإشراف الأمين العام لجمعية الإمارات للكشافة القائد خليل رحمة علي، الذي قام بدوره بنقل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصدي لفايروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الجهات الرسمية ويأتي في واجهتها برنامج التعقيم الوطني ودور مفوضية كشافة دبي بذلك من خلال حملة تعقيم مباني مفوضية كشافة دبي ومرافقها والنتائج الايجابية الكبيرة التي أسفر عنها ذلك.

كما شهد مخيم "جوتي" تبادل الآراء بين المشاركين وتسليط الضوء على نشر الوعي بين الكشافين والقادة وتوضيح دور الجمعيات الكشفية ونشر تجاربها لتسهم في تعزيز التحدي القائم للحفاظ على السلامة العامة والصحة.

كما تطرقت المشاركة الكشفية الإماراتية الى إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي تمثلت بتقديم مساعدات تحمل كميات كبيرة من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره وذلك ضمن الرسالة الانسانية والمجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نفس السياق اطلعت الكشافة الإماراتية الى تجارب الدول الاخرى والتي ساهمت بدورها بالنجاح من الحد من الفايروس من خلال تطبيق افضل الممارسات الصحية.

وقد وجه الدكتور سالم الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات الشكر لجميع المشاركين، وأثنى على الدور المتميز، الذي قام به فريق عمل جمعية كشافة الإمارات سواء فريق الدعم الفني أو فرق العمل بالمفوضيات.

بدوره أكد الأمين العام خليل رحمة الشامسي الالتزام بالعمل عن بعد وتطبيق توجهات الدولة بالالتزام بالبيت تطبيقاً لتوجهات الحكومة، مبيناً أن "خلك في البيت" ليس شعاراً أو توجهاً، ولكنه قانون يأتي في مرحلة التحدي، ومثنياً على دور المفوضيات في الإعداد لمخيم الجوتي مع الالتزام بالعمل عن بعد مع الشباب والقادة.