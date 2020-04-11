اقتصادية الشارقة تضبط معقمات مغشوشة في الأسواق

المصدر: الشارقة - البيان

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كمية من المعقمات المغشوشة خلال حملاها للتأكد من سلامة الأسواق.

وضبطت الدائرة كمية من المعقمات المغشوشة في عدد من منافذ البيع تحمل العلامة التجارية air freshener وذلك خلال حملاتها الرقابية الدورية على منافذ البيع من أجل التأكد من سلامة الأسواق، حيث تم تداول المنتجات على أنها مطهرات في حين أنه تبين أنها معطرات جو عندما تم إزالة الملصق منها. وتم مصادرة البضاعة المغشوشة وسحبها من السوق من قبل الضباط التجاريين حيث إنها تضر بالصحة العامة للأفراد في المجتمع.

ونوهت الدائرة أنه سيتم ردع كافة المستغلين والمتجاوزين في الفترة الحالية ووضع حد للتجار المخالفين، وصد عمليات الاستغلال ومنع الممارسات الخاطئة في الإمارة على ضوء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم. وسيتم مخالفة غير الملتزمين بوضع غرامات مالية طائلة وتحميلهم الجزاءات القانونية المطلوبة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.

حماية

وأشار سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقةإلى أن الدائرة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية في وقت هم بحاجة إلى هذا المنتج وسط الظروف الراهنة على حساب الآخرين وسلامتهم، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.



تواصل



من جهته أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة على أن الدائرة تواصل زياراتها الميدانية على منافذ البيع للعمل على صد عمليات الاستغلال من خلال التلاعب بالمنتجات وتزوريها، فضلاً عن توجيه النصائح واٌرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة أو أي تجاوزات في عملية البيع.

كما دعا جميع المستهلكين في حال وجود أي مخالفة للاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة الخاصة بالدائرة سواء بالاتصال المباشر عبر مراكز الاتصال 80080000 أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي sharjaheconomic أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك www.shjconsumer.ae.