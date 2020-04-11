المزروعي يطّلع على الإجراءات الاحترازية للقطاعات الشرطية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

اطلع اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، خلال اجتماع عقده مع مديري القطاعات الشرطية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، على الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية ودور فرق العمل وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات الشرطية في أبوظبي بطريقة تتوافق مع التدابير الاحترازية المعتمدة في الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وثمن دعم وتشجيع القيادة الحكيمة لكافة العاملين بشرطة أبوظبي، وتسهيل إجراءات تنفيذ الخطط الأمنية والمتابعة اللحظية ودعمها للفرق وخصوصاً الصفوف الأمامية والذي كان بمقام حافز كبير للجميع لبذل المزيد من العطاء والعمل لتجاوز المحنة.

وأكد مديرو القطاعات أن فرق العمل الشرطية تواصل جهودها ليلاً ونهاراً في الميدان وتعمل بوتيرة واحدة كل في اختصاصه لنشر الأمن والأمان والمشاركة في جهود الدولة لتوعية المواطنين والمقيمين والزوار بالإجراءات الوقائية الضرورية إلى جانب الاستجابة للمكالمات والبلاغات الطارئة وفقاً لخطط العمل المعتمدة وبالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الحكومية.