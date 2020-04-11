«خيالة شرطة أبوظبي» تنفذ مبادرة من أجل سلامتكم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نفذت دوريات الخيالة في إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار من أجل سلامتكم تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على قاطني الأحياء السكنية بمدينتي أبوظبي والعين.

وقدمت إرشادات ونصائح حول الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ودعت السكان إلى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني. وتأتي المبادرة ضمن تكامل عمل شرطة أبوظبي في حملة (خلك في البيت) وتعكس المسؤولية المجتمعية للشرطة في تطبيق الاشتراطات الوقائية.