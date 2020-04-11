فحص «كوفيد-١٩» لـ50 ألف عامل بالتعاون بين «رايت هيلث» و«هيلث هب»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «رايت هيلث» Right Health، مؤسسة الرعاية الصحية التي تقدم خدماتها لذوي الدخل المحدود في الإمارات، عن شراكتها مع مؤسسة «هيلث هب»، التابعة لـ«الفطيم للصحة»، لفحص أكثر من 50 ألف عامل من ذوي الياقات الزرقاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وذلك في مختلف المجمعات العمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور حيدر اليوسف، المدير العام لشركة «الفطيم للصحة»: «ستركز هذه الشراكة على الاكتشاف المبكر للعدوى، وعزل المصابين وتعقّب المخالطين لتسوية المنحنى وخفض معدلات الإصابة. ومن شأن هذه المبادرة أن تدعم استراتيجية الدولة في إبطاء وتيرة انتشار (كوفيد-١٩)على مستويات أعلى».

بدوره، قال «جايان ك»، الرئيس التنفيذي لـ«رايت هيلث»: «تعد هذه الفحوص في غاية الأهمية لكون 70% تقريباً من مجموع السكان الوافدين في الإمارات يعيشون في المجمعات العمالية حيث يقيم من 8 إلى 10 أشخاص في غرفة واحدة. حيث تعد فرص انتشار الفيروس أعلى نظراً لعدم ممارسة التباعد الاجتماعي. ومن بين منشآتنا الـ58 الموزعة في أنحاء الإمارات، يقع نحو 33 مركزاً صحياً لدينا في المجمعات العمالية، ما يسهل عملية إجراء الفحوص علينا».

وأضاف: «يقوم الفريق المشترك من رايت هيلث وهيلث هب بتوفير فحوص طبية، وجلسات توعية، وندوات تثقيفية لتقديم إرشادات حول كيفية البقاء بأمان، بما في ذلك نصائح حول أهمية التباعد الاجتماعي ومعايير النظافة الشخصية. وبالنسبة للحالات المشتبه بها، فسيتم إخضاعها لفحص(كوفيد-١٩)في الموقع.