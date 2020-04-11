إطلاق حملة «الإمارات تتطوّع»

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، اجتماعها الأول عن بعد، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات.

وذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء لتشكيل اللجنة ومهامها، وأطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد خلال الاجتماع حملة «الإمارات تتطوّع» لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة. وقال سموه: إن «دولة الإمارات وطن الجميع من مواطنين ومقيمين ونحن قادرون على التصدي لأية تحديات تواجهنا بالتلاحم والتعاون»، مضيفاً: «نحن اليوم أقوى بتكاتفنا..

وتعاون شعبنا.. وتآزر كل المقيمين معنا في استمرارية الأعمال والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة القاطنين فيه». ولفت سموه إلى أهمية متابعة ورصد آراء الجمهور، وفتح قنوات التواصل مع جميع فئات المجتمع، بما يدعم رؤية القيادة والعمل كذلك كفريق واحد لدعم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

واستعرضت أجندة الاجتماع دعم جهود العاملين في مختلف الجهات، وتكاتف الأدوار وتكاملها تحت قيادة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومتابعة احتياجات ومتطلبات توفير الحماية والسلامة للجميع.



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