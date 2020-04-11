الإمارات تغيث أوكرانيا بـ 11 طناً مستلزمات طبية

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طناً من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بها وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد وتعزيزاً للجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا في هذا الصدد: «يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى أوكرانيا كبادرة مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد و إظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس».

وأضاف أن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا و شعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطناً أوكرانياً من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

› طائرة الإغاثة أعادت 113 أوكرانياً من الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين سلطات البلدين

› 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي الأوكراني يستفيدون من المساعدات