«أبوظبي الأول» و«الهلال» يقدمان وجبات غذائية للكوادر الطبية

المصدر: أبوظبي- وام

يوفر بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبات غذائية للكوادر الطبية التي تؤدي واجبها الإنساني في سبيل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).

وخصص البنك مبلغ مليون درهم لتغطية الكوادر الطبية في عيادات دولة الإمارات العربية المتحدة كاملة من خلال تزويدهم بالوجبات الغذائية في خطوة منه للمساهمة في خفض التكاليف التشغيلية لهذا القطاع المهم خلال هذه المرحلة الصعبة.

مبادرة

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار تقديم الدعم للكوادر الطبية التي تقف في الصفوف الأمامية ولا تدخر وقتاً أو جهداً للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الكوادر الطبية التي تعمل في أنحاء الدولة دون كلل في سبيل الحفاظ على سلامة الجميع، وكلنا فخر واعتزاز بكل فرد منهم، ونأمل من خلال هذه المبادرة الرمزية في أن نسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية للقضاء على فيروس «كورونا» المستجد، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة، ونتطلع لمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر الإماراتي، وتقديم الدعم لمجتمعنا خلال هذه المرحلة التي نمر بها».

من جانبه، أشاد حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في الهلال الأحمر بمبادرة بنك أبوظبي الأول، لدعم الجهود المبذولة في الدولة للتصدي لفيروس «كورونا»، وتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية للحد من المرض.

اهتمام

وقال، إن هذه الخطوة تجسد اهتمام البنك بجانب المسؤولية المجتمعية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البنك يعتبر من المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تساند الجهود الإنسانية في الدولة.

ويمثل هذا التعاون امتداداً لجهود بنك أبوظبي الأول المتواصلة لدعم المجتمع الإماراتي في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وكان البنك قد تعاون مؤخراً مع وزارة التربية والتعليم لدعم منظومة التعلم عن بعد من خلال توفير حواسيب للطلبة بقيمة خمسة ملايين درهم، في خطوة تعكس أهمية الشراكات البناءة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم أجيال المستقبل وتأهيلها لرفد مسيرة النمو الوطنية.

إلى جانب ذلك، أطلق بنك أبوظبي الأول سلسلة من الإجراءات والتسهيلات المالية التي تدعم عملاءه، وتشمل تأجيل أقساط مجموعة واسعة من القروض الخاصة بكل من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعليق أو تخفيض الرسوم على العديد من المنتجات المصرفية.