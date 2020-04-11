محمد بن زايد ورئيس وزراء أثيوبيا يبحثان جهود احتواء كورونا

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - .. علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة.. إضافة إلى تطورات انتشار فيروس " كورونا " وتداعياته على المستويات كافة.

كما تناول سموه ومعالي الدكتور آبي أحمد - خلال الاتصال - الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وجمهورية أثيوبيا وآليات تعاملهما مع تحدي انتشار الفيروس وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في هذا الشأن .. إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للسيطرة على الوباء والحد من تداعياته وآثاره على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.