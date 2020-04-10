توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا واحتمال سقوط الأمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا والبحر في الخليج العربي متوسط الموج.. و يحدث المد الأول عند الساعة 15:48 و المد الثاني عند الساعة 03:31 .. والجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط .. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:36 والمد الثاني عند الساعة 23:57 ..والجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزر الثاني عند الساعة 06:37.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 27 40 10

دبي 41 29 35 10

الشارقة 42 25 50 15

عجمان 43 26 60 15

أم القيوين 43 25 65 10

رأس الخيمة 42 23 70 10

الفجيرة 33 25 80 35

العين 42 26 30 10

ليوا 43 25 40 10

الرويس 44 24 60 15

السلع 43 25 60 20

دلما 38 26 65 25

طنب الكبرى 37 27 70 30

طنب الصغرى 37 27 70 30

أبو موسى 37 27 70 30