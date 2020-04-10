لجنة شؤون التربية والتعليم باستشاري الشارقة تعقد اجتماعها عن بعد

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على أهمية متابعة اللجنة لواقع التعلم عن بعد والوقوف على كافة الممكنات والتحديات الحالية سواء للطلبة والأسر والعمل على دعمها من خلال تكاتف الجهود مع كافة الجهات المعنية.

وأشار الزعابي إلى أهمية هذا التوجه ضمن سياسات الدولة في تنمية التعلم الافتراضي عن بعد بهدف تعزيز قدرات المعلم على إدارة العملية التعليمية عن بعد وتمكين الطالب من الاستفادة بصورة متميزة علاوة على توثيق أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق جودة الأداء في عملية التعلم وبكفاءة عالية والتي تضمن في مخرجها استفادة الطالب الحقيقية .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة باستخدام النظم الالكترونية ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر .

ويأتي انعقاد الاجتماع بعد أن واصلت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والاعلام بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة النظر بكافة الإجراءات المتبعة لانجاح منظومة التعلم عن بعد لكافة طلبة مدارس إمارة الشارقة .

ترأس الاجتماع الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة .

مؤشرات

وفي بداية الاجتماع أكدت اللجنة على أهمية قياس مؤشرات تحقيق النواتج المعرفية الإيجابية من خلال تطبيق منظومة التعلم عن بعد في ظل الجاهزية التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص في ضمان استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة وجودة التطبيق للحلقات الدراسية.

بعدها جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وتضمنت الوقوف على مستجدات أداء المدارس لاسيما الخاصة في تحقيق متطلبات التعلم عن بعد .

كما ناقش أعضاء وعضوات اللجنة طرح الرؤى حول مساهمة الإعلام ومهنيته في دعم مختلف الجهود والسياسات الوطنية في إنجاح منظومة التعلم عن بعد بجانب تعزيز دور المؤسسات والكوادر العاملة والتي تعد خط الحماية الأول في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المتجدد.

وسجلت اللجنة في نهاية الاجتماع كلمة شكر واعتزاز لجهود قيادة الدولة الرشيدة في إدارة الأحداث الحالية وحرصها على سلامة كل إنسان على أرض الدولة كما وأشادت بجهود مختلف الجهات والأفراد من عمل طبي وأمني متواصل لتحقيق أعلى معدلات السلامة للجميع والوقاية من انتشار هذا الفيروس .