شورى أطفال الشارقة يعقد لقاءات حوارية عن بعد

المصدر: الشارقة - البيان

تعقد أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عدداً من اللقاءات الحوارية عن بعد؛ تستهدف أعضاء شورى أطفال الشارقة في دورته ال16 لعامي 2019-2020 تحت شعار: «خدمة المجتمع.. قيادة»، حيث يقام أول اللقاءات غدا السبت؛ بعنوان: "كلنا في البيت لأجل الإمارات".

تستضيف الورشة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي - رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بمشاركة (10) من أعضاء «شورى أطفال الشارقة»؛ لمناقشة محور "الإعلام ودوره في الجانب التوعوي" حول ظاهرة إنتشار فيروس كورونا المستجد -كوفيد (19).

التزام

وقالت عائشة علي الكعبي، مدير «أطفال الشارقة» بالإنابة ان تنظيم هذه اللقاءات الحوارية يأتي "عن بعد" نظراً للظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم على حدِ سواء ، وتماشياً مع توجهات حكومتنا الرشيدة للالتزام بالبقاء في المنزل وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد وتطبيق نظام العمل عن بعد للمؤسسة".

وأضافت الكعبي: "نسعى من خلال هذه اللقاءات الحوارية إلى إستمرارية الأنشطة والتعلم عن بعد بالوسائل التقنية الحديثة، كما نهدف إلى تفعيل دور أعضاء شورى أطفال الشارقة في خدمة المجتمع وهو شعار الدورة ال16، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لمناقشة القضايا المهمّة بالنسبة لهم ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم حول فايروس كرونا المستجد كوفيد 19التي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهته بكافة السبل".

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يعقد أعضاء شورى أطفال الشارقة لقاءات حوارية في الأسابيع المقبلة لمناقشة المحورين التاليين: محور"هيئة الصحة ودورها البطولي في المحافظة على سلامة الوطن وأفراده" وكذلك محور" دور رجال الشرطة في التثقيف المجتمعي".