تطبيق "منتجي" لبلدية دبي يشهد إقبالاً لافتاً

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد تطبيق "منتجي" الذكي التابع لبلدية دبي إقبالاً واسعاً من قبل المستخدمين والشركات المتخصصة، حيث يعتبر التطبيق منصة للمنتجات الاستهلاكية المسجلة والمعتمدة لدى الدائرة، والتي تمكّن المتعاملين سواءً كانوا أفراد أو شركات التأكد من صحة المنتج وسلامته طبقاً لاشتراطات البلدية، ولمختلف أنواع المنتجات كمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والعطور والمكملات الصحية والمنظفات ومضادات الجراثيم والمواد الملامسة للأغذية "الدلال" وغيرها الكثير، وذلك عن طريق مسح الباركود الخاص بالمنتج أو كتابة رقمه أو إدخال اسمه عبر التطبيق.

فقد زاد عدد مستخدمي تطبيق "منتجي" خلال شهر واحد من خلال تحميل التطبيق الذكي من قبل أكثر من 20,000 مستخدم.

وبلغ إجمالي عدد المنتجات المسجلة لفئة مضادات الجراثيم والمعقمات 2500 منتج، بنسبة زيادة مقدارها 30% عن العدد قبل 3 أشهر.

كما زاد عدد الشركات المسجلة في النظام خلال شهر مارس الماضي فقط ليصل إلى 216 شركة متخصصة لتداول منتجات التعقيم، علماً بأن بلدية دبي قامت بتقييم 735 منتج من فئة مضادات الجراثيم للاستخدام المهني والاستخدام الشخصي خلال شهر واحد فقط.

ويتميز تطبيق "منتجي" بأنه سهل الاستخدام والتصفح، ويتيح للمستخدمين إمكانية التعرف على معلومات عديدة حول مختلف المنتجات، مثل الاسم التجاري للمنتج مكوناته ومواصفاته وبلد المنشأ، وغيرها من المعلومات للكثير من المنتجات.