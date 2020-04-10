«خيرية الشارقة» توزع السلة الغذائيةعلى 20 ألف مستفيد

المصدر: الشارقة - البيان

وزعت جمعية الشارقة الخيرية السلة الغذائية تحت شعار «خلك في البيت وميرك علينا»، والذي يستهدف 4000 أسرة أي ما يعادل 20 ألف مستفيد.

حيث يبلغ متوسط أعداد أفراد الأسرة الواحدة 5 أفراد من سكان إمارة الشارقة المتأثرين بالأوضاع الراهنة، وتم الاستعانة بسائقي سيارات الأجرة لتوصيل المستحقات إلى ذويها بما يضمن لهم السلامة والوقاية، إذ تعد الجمعية هي الجهة الخيرية الأولى التي تقوم بتنفيذ هذه الآلية في تنفيذ مبادراتها الخيرية، وذلك بالتعاون مع أجرة الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة والعالم.

تنفيذ

وذكر عبدالله بن خادم المدير التنفيذي، أنه تم تجهيز المخصصات الخاصة بمشروع «ميرك علينا» لتوزيعها بواقع 3000 سلة، إلا أن تجاوب المحسنين دفعنا إلى رفع المخصصات إلى 4000 سلة، وتم البدء في توزيع 2500 سلة منها كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال توزيع بقية المخصصات المقدرة بـ 1500 سلة عبر المرحلة الثانية.