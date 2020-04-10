3.7 % ارتفاع أسعار السلع بأبوظبي في الأسبوع الأول من أبريل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الإحصاء أبوظبي عن نتائج السلة الأسبوعية للأسبوع الأول من شهر أبريل 2020، والتي شملت رصداً دقيقاً لأسعار 332 سلعة استهلاكية مصنفة ضمن عشر مجموعات إنفاقية.

حيث أشارت نتائج المؤشرات التي رصدها المركز إلى ارتفاع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغير الغذائية بنسبة 3.7% في الأسبوع الأول من أبريل 2020، مقارنة مع شهر فبراير 2020 باعتباره شهراً مرجعياً.

وجاء هذا الارتفاع المتوقع مدفوعاً بارتفاع أسعار بعض السلع التي تأثرت من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بينما انخفضت أسعار العديد من السلع الأخرى، بسبب تغير السلوك الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للأسر في جميع دول العالم. ويهدف المركزإلى توفير مؤشر واضح ودقيق لأسعار المواد الغذائية وغير الغذائية التي تهم الشريحة الأكبر من المستهلكين.

وارتفع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية التي تقع ضمن مجموعات: «اللحوم»، «الأسماك والأغذية البحرية»، «اللبن والجبن والبيض»، «الفواكه»، و«البقول»، بنسبة 3.2% في الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير من العام نفسه.

وذلك نتيجة لارتفاع الطلب على بعض المواد الغذائية الأساسية بسبب توجه بعض الأسر نحو تخزين الغذاء، إلى جانب الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار مجموعة «الأسماك والأغذية البحرية».

والتي ساهمت بنسبة 33.6% في معدل الارتفاع العام خلال الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة بشهر فبراير الماضي، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 13.7% مقارنة بشهر فبراير من العام نفسه، وتمثل هذه المجموعة 9.1% من وزن المؤشر.

رقم قياسي

وارتفع الرقم القياسي السعري للسلع غير الغذائية التي تقع ضمن مجموعات: «الصابون والمطهرات»، و«ملطفات غسيل الملابس بأنواعها»، و«معطرات وملطفات الجو ومواد تنظيف الأثاث»، و«الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات»، و«الأحجار الكريمة والمصوغات»، بنسبة 6.2% في الأسبوع الأول من أبريل 2020 مقارنة مع شهر فبراير 2020.