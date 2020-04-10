استشاري أمراض مناعة لـ «البيان»: 3 أدوية لعلاج مصابي «كورونا» في الدولة أبرزها «كلوروكوين»

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

كشف الدكتور بسام محبوب استشاري الأمراض الصدرية والحساسية والمناعة في جمعية الإمارات الطبية أن الأدوية المستخدمة حالياً في مستشفيات الدولة لعلاج فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) تنقسم إلى 3 أنواع، الأول عبارة عن مضاد الفيروسات «كاليترا»، ويستخدم في علاج نقص المناعة المكتسبة الإيدز (HIV)، لأنه يعمل على الحمض الجيني ( RNA) وفعال جداً في الحد من سرعة تكاثر وانتشار فيروس كوفيد 19في الجسم.

وقال الدكتور بسام محبوب لـ«البيان»إن النوع الثاني هو تركيبة تجمع بين دواء للملاريا «كلوروكوين»، مع مضاد حيوي معروف هو«ازيثرومايسين» ويستخدم بشكل شائع في التهابات الحلق ونزلات البرد، وقد تختلف تركيبات الأدوية من دولة إلى أخرى.

موضحاً أن التركيبة المستخدمة حالياً في دولة الإمارات لا تختلف كثيراً عن التركيبات المستخدمة في بقية دول العالم، وتستخدم هذه الأدوية في حال وجود التهاب رئوي مع استمرار ارتفاع حرارة الجسم لفترة طويلة.

مناعة

وبين الدكتور بسام محبوب أن قوة مناعة الجسم تختلف من شخص إلى آخر ومعظم الأعراض تنجم بسبب حدوث تفاعل مناعي قوي من قبل الجسم، وهذا يحدث عند الكبار ولا يحدث عند الأطفال لذلك نلاحظ قلة تعرض الأطفال لمشاكل صحية من هذا النوع أو الإصابة بكورونا.

ونوه بأن فترة شفاء الشخص المصاب بكورونا تختلف من شخص إلى آخر، وعندما نقول إن الشخص تعافي فهذا لا يعني أن ننتظر ذهاب الأعراض، ولكن علينا الانتظار إلى أن يتم الفحص وتكون نتيجته سلبية أي اختفاء الفيروس عندها يمكن القول إن الشخص شفي من المرض وغالباً ما يحتاج ذلك بين أسبوعين إلى 6 أسابيع إلى حد انتهاء الفيروس، وهذه الأدوية يتم استخدامها حالياً مع الحالات التي يتم إدخالها مستشفيات الدولة.

وأكد الدكتور بسام محبوب أن أفضل علاج للفيروس هو الذي نملكه بأيدينا وهو «لا تخالط ولا تخرج من البيت».