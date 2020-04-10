مستشفى الزهراء في دبي يخصص خطاً ساخناً للفيروس

المصدر: (دبي- البيان )

أطلق مستشفى الزهراء دبي خدمة «الطب عن بُعد» دعماً لكل الذين يحتاجون إلى رعايةٍ صحية ولا يرغبون في زيارة المستشفيات أو العيادات.

كما وضع خطاً ساخناً مخصصاً للرد على الاستفسارات والتجاوب مع المخاوف المتعلّقة بفيروس كورونا وفي موازاة الجهود العالمية المبذولة لمواجهة الجائحة، جرى إطلاق خدمات «الطب عن بُعد» لدعم المواطنين والمقيمين الذين يسعون إلى الحصول على خدمات الرعاية الصحية، مع تجنّب زيارتهم منشأة الرعاية الصحية.

وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء دبي: «من الطبيعي أن يكون الناس قلقين على صحتهم وصحة أفراد عائلاتهم وأحبائهم؛ ونحن نسعى إلى تقديم الدعم لأولئك الراغبين في الحصول على الرعاية الصحية عن بُعد».