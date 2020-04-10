7 تدابير لتجنّب عدوى «كورونا» خلال توصيل طلبات الطعام

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تنفذ هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملات توعوية للمجتمع عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام المحلية، حول أهم التدابير الوقائية للتعامل الآمن مع المواد الغذائية وطلبات التوصيل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). ونشرت الهيئة 7 تدابير احترازية فيما يخص التعامل مع طلبات توصيل الطعام، وهي كالتالي:

تجنب الاتصال المباشر بموظف توصيل الطعام، واطلب منه أن يترك الطلب عند التوصيل على عتبة الباب أو داخل بهو المبنى.

ضع كيس التوصيل في المغسلة مباشرة.

تخلص من الكيس في سلة المهملات بعد إفراغ محتوياته، ثم قم بتطهير حوض المغسلة بعد الانتهاء.

انقل الطعام إلى وعاء آخر نظيف في مطبخك.

تجنب لمس الطعام مباشرة أو الأواني البلاستيكية التي تم توصيلها لك.

لا تحتفظ بصحون التوصيل في الدولاب أو الثلاجة.

اغسل يديك لمدة ٢٠ ثانية قبل الجلوس للأكل.

يذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استجابت مبكراً، للظروف العالمية الطارئة التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من خلال رفع جاهزيتها لاحتواء الحدث وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وحفاظاً على سلامة المستهلك والعاملين في المنشآت الغذائية.