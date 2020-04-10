1.1 مليون معاملة تنجزها «البلديات والنقل» بأبوظبي رقمياً في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها في أبوظبي، عن إنجاز أكثر من 1.1 مليون معاملة، عبر قنواتها الرقمية المتعددة خلال الربع الأول من العام الجاري، تشكل ما نسبته حوالي 84% من إجمالي معاملاتها خلال هذه الفترة من العام.‎

وأنجزت البلديات الثلاث التابعة للدائرة (مدينة أبوظبي، العين، ومنطقة الظفرة) أكثر من 223 ألف معاملة رقمية، خلال الربع الأول من العام الجاري، تشكل ما نسبته 93% من إجمالي معاملاتها خلال هذه الفترة، وذلك مقابل 97 ألف معاملة، شكلت ما نسبته 50% من إجمالي معاملاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

‎وأنجز مركز النقل المتكامل، حوالي 896 ألف معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري، تشكل ما نسبته حوالي 82% من إجمالي معاملاته، والتي تتضمن أكثر من 480 ألف معاملة لحجز مركبات الأجرة.

وأكدت الدائرة أنه، وعلى الرغم من قيام نحو 70% من موظفيها في البلديات الثلاث، بتنفيذ «أعمالهم عن بعد».

حرص

‎وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل: «تنفيذ هذا العدد الكبير من معاملاتنا رقمياً، يأتي انطلاقاً من حرصنا على تنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة، التي تهدف إلى وضع أبوظبي على خريطة المدن الذكية عالمياً، من خلال تقديم خدمات حكومية مبتكرة وسهلة وسريعة، بما يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة منها».‎

وأضاف: «لدينا استراتيجية واضحة للسنوات المقبلة، تقوم على تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة، التي تسهم في إنجاز مختلف معاملاتنا بكل يسر وسهولة، انسجاماً مع المعايير العالمية، التي تصنف أبوظبي حالياً، كواحدة من أفضل المدن الملائمة للعيش على مستوى العالم».

‎وقد بلغ إجمالي المعاملات الرقمية التي أنجرتها بلدية مدينة أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 140 ألف معاملة، تشكل ما نسبته 96% من أجمالي معاملات خلال هذه الفترة، وذلك مقابل 43.8 ألف معاملة، تشكل ما نسبته 57% من إجمالي معاملات خلال الربع الأول من عام 2019.

‎ووصل عدد المعاملات الرقمية التي قامت بلدية مدينة العين بإنجازها، خلال الربع الأول من عام 2020، إلى أكثر من 77 ألف معاملة رقمية، تشكل ما نسبته حوالي 90% من معاملات البلدية الإجمالية، وذلك مقابل أكثر من 52 ألف معاملة رقمية، تشكل ما نسبته 58% من إجمالي معاملات بلدية العين، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

‎كما ارتفع إجمالي المعاملات الرقمية التي أنجرتها بلدية منطقة الظفرة خلال الربع الأول من 2020 ، إلى أكثر من 6.7 آلاف معاملة، تشكل ما نسبته حوالي 80% من إجمالي المعاملات. ‎كما ارتفعت نسبة المعاملات الرقمية التي أنجرها مركز النقل المتكامل خلال الربع الأول، إلى 82% من إجمالي معاملات المركز.

كفاءة

أكد فلاح الأحبابي أن تنفيذ المعاملات رقمياً، أسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية، على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشغيلية، سواء من خلال تحقيق كفاءة عالية في إنجاز طلبات المتعاملين، عبر خفض الوقت المستغرق للحصول على الخدمات، أو عبر تسهيل الخدمة.