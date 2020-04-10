«الإمارات للفضاء» تنفّذ برامجها إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع «كريبتو لابز» - مركز الابتكار العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له - عن بدء تنفيذ برامجها ضمن مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي، بشكل إلكتروني.

وتأتي الخطوة لتؤكد جاهزية الوكالة على صعيد التحول الرقمي، إلى جانب تسليط الضوء على التزامها بالترويج للابتكار وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق مستهدفات مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي.

وستعمل الوكالة بالتعاون مع «كريبتو لابز» على تنظيم سلسلة من المحاضرات الإلكترونية والتي ستغطي مجموعة من المواضيع الخاصة بريادة الأعمال ضمن قطاع الفضاء، إلى جانب إرشاد المشاركين نحو كيفية نجاحهم كرواد أعمال وتأسيس شركاتهم ضمن القطاع.

وستتضمن المحاضرات الإلكترونية دراسات حول شركات ناشئة ناجحة مثل «سبيس أكس» و«بلو أوريجين» وهو ما سيلهم رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم ذات الصلة بالقطاع الفضائي إلى شركات.

كما ستقوم الوكالة، في إطار عملية التحول نحو المنصات الافتراضية، بإطلاق حملة رقمية لبرنامج «نيو سبيس» للابتكار وتتضمن مجموعة من الجلسات وغيرها من المحاضرات الإلكترونية التي ستقدم معلومات مفيدة عن البرنامج.

تفاعل

وسيضم برنامج «نيو سبيس» للابتكار مسابقة ستجري على مدار يوم ونصف اليوم، إضافة إلى مخيم فضائي إلكتروني لمدة أسبوعين للتفاعل مع أكثر عدد ممكن من المتابعين.يجري تنظيم البرنامج بشكل إلكتروني على شكل مركز ابتكار افتراضي متكامل وتقييم المشاركات من خلال الاجتماعات مع اللجنة باستخدام الوسائط الإلكترونية.

حيث أكدت الوكالة تأجيل موعد استقبال طلبات المشاركة في برنامج «نيو سبيس» للابتكار حتى يوم 15 أبريل لضمان حصول المشاركين على الوقت الكافي لتطوير أفكارهم.

وتقام المحاضرات بإشراف فريق متخصص، وستتضمن جلسات حية ومحتوى لمساعدة رواد الأعمال على التحضير للبرنامج، إضافة إلى جلسات للإجابة عن أسئلة المشاركين.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «حريصون في هذه المرحلة على مواصلة جهودنا في إلهام رواد الأعمال الشباب للابتكار والمساهمة في نمو القطاع الفضائي».

وأضاف: «يسرنا التعاون مع «كريبتو لابز» ومشاركة معارفنا وخبراتنا لنقل أنشطة مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي إلى المنصات الإلكترونية مع مراعاة سهولة العملية على جميع المشاركين».

جهود

من جانبه، قال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء ومدير المشروع: «سنواصل العمل على تحقيق جهودنا لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الابتكار العالمية، إذ تعتبر رعاية المواهب وتشجيع رواد الأعمال الشباب على المساهمة في نمو قطاع الفضاء أمراً أساسياً في الترويج للابتكار والمساهمة في تطوير الاقتصاد المستدام».

تطوير

وأضاف: «جاء تمديد موعد استقبال الطلبات للمشاركة في برنامج «نيو سبيس» للابتكار حتى 15 من شهر أبريل لمنح المشاركين الوقت الكافي لتطوير أفكارهم المبتكرة التي ستُسهم في جعل دولة الإمارات مركزاً للأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب الحفاظ على تنوع اقتصاد الدولة».يشار إلى أن وكالة الإمارات للفضاء أطلقت مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي ضمن «خطة تعزيز الاستثمار الفضائي» والرامية إلى الترويج للابتكار وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية على صعيد القطاع الفضائي.

إضافة إلى رعاية عملية نمو قطاع فضائي مستدام في الدولة ومنظومة وطنية لاقتصاد مبني على المعرفة والابتكار والتطوير.

وكانت الوكالة قد أطلقت برنامج «نيو سبيس» في وقت سابق من العام بالتعاون مع «كريبتو لابز» ضمن جهودها الرامية لتسريع نمو الشركات الناشئة المتخصصة في المجالات التكنولوجية وعلوم الفضاء.