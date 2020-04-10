«أبوظبي للزراعة» تدعم برنامج التعقيم الوطني

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن مشاركتها ودعمها لبرنامج التعقيم الوطني من خلال توفير 39 مركبة متخصصة بعمليات الرش والتعقيم، وأكثر من 132 عاملاً وسائقاً و15 مشرفاً على عمليات التعقيم وتعزيزها في مدينتي العين والظفرة.

وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة البلديات والنقل والمؤسسات المحلية والاتحادية المشاركة ببرنامج التعقيم الوطني.وأكدت الهيئة أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة «كورونا» تتطلب من الجميع العمل بروح المسؤولية والالتزام التام بتعليمات السلطات المختصة، وتطبيق التدابير والإجراءات التي تضعها للحفاظ على سلامة المجتمع، إلى جانب الدور الكبير للمؤسسات الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص، والمتمثل في النهوض بمسؤولياتها تجاه المجتمع وبذل المزيد من التعاون والتكاتف للقيام بالواجبات الوطنية.

وتواصل فرق الهيئة عملها على مدار أيام البرنامج من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً جنباً إلى جنب مع الفرق المشاركة بالبرنامج، حيث تعمل على تعقيم الساحات العامة وأرصفة الشوارع وممرات المشاة والمناطق الصناعية والأسواق والحدائق العامة.