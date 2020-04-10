كهرباء الشارقة توفر 30 ألف جالون مياه يومياً للتعقيم

المصدر: (الشارقة - البيان)

تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا) جهودها بالتعاون مع الجهات كافة، لتوفير أكثر من 30 ألف جالون مياه يومياً تستخدم في تعقيم وتطهير مختلف الشوارع والمرافق، بهدف ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، ونشر التوعية بأهمية المحافظة على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي تمنع انتقال فيروس كورونا.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على التعاون مع جميع الجهات للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك في إطار التزام الهيئة بمسئوليتها المجتمعية وخططها الاستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى توفير أفضل الخدمات.

وأوضح أن الهيئة توفر المياه من محطة الصجعة لكافة الصهاريج المستخدمة والتي يضاف إليها مواد معقمة بنسب محددة تقوم برشها الصهاريج في مختلف الشوارع وذلك ضمن جهود إمارة الشارقة لتنفيذ التعقيم، ضمن برنامج التعقيم الوطني، بتعاون هيئة كهرباء ومياه الشارقة والبلدية، والقيادة العامة للشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة بيئة.